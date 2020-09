Gli sfondi Live della ColorOS 7+ disponibili al download, per tutti (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalla community di XDA Developers arriva una serie di sfondi animati provenienti da ColorOS 7+, la popolare interfaccia di OPPO L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalla community di XDA Developers arriva una serie dianimati provenienti da7+, la popolare interfaccia di OPPO L'articolo proviene da TuttoAndroid.

uranioblog : @real_fabristol Per risparmiare hanno proiettato gli sfondi in CGI e i personaggi recitavano di fronte - moondie_as : Ma voi avete capito come si personalizzano gli sfondi con i widget? - YUNH0GIZER__ : @ME0WSANIE Dai speriamo, mi serve che posta così posso cambiare gli sfondi e i widget :(( - _iilary : Ah e anche che -Pillowtalk è arrivata a un miliardo di visualizzazioni - ha cambiato gli sfondi su Spotify (non ricordo quali) - imawhalien_ : la grafica dei personaggi di bts universe è bellissima, le espressioni un po' meno cioè ci sono ma potevamo essere… -