Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati | parla la mamma di lui | Le auguro tutto il bene

Leggi su blogo

(Di giovedì 24 settembre 2020) La storia d'amore fraDeè nuovamente finita. L'annuncio è arrivato negli scorsi giorni, dopo i numerosi gossip e pettegolezzi. Il ritorno di fiamma si è dimostrato un ritorno di fiammifero, con un fidanzamento-lampo che conferma la teoria delle minestre riscaldate, utili giusto da far scolare nel lavabo della cucina. Nonostante la rottura, tuttavia,Dehanno deciso di interrompere la relazione in serenità.A confermare la rottura morbida è stata ladi, dj nato alla corte di Uomini e donne, là dove ha conosciuto l'influencer di Pomezia. In risposta ad alcuni messaggi dei fan, ...