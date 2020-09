Giro d'Italia, presentazione tappa Lanciano-Tortoreto con Moser e Spezialetti ospiti d'onore (Di giovedì 24 settembre 2020) Teramo - Appuntamento d’eccezione, per tutti gli appassionati di ciclismo, quello di venerdì 25 settembre quando alle ore 11,00, presso lo Chalet “Punto G” di Tortoreto, avverrà la presentazione della tappa Lanciano-Tortoreto del Giro d’Italia 2020: ospiti d’eccezione, Francesco Moser ed Alessandro Spezialetti, direttore sportivo del team Androni Giocattoli-Sidermec. “Per tutta la città di Tortoreto – ha dichiarato il Sindaco Domenico Piccioni – è motivo d’orgoglio ospitare un campione indiscusso come Francesco Moser, che con le sue vittorie ha avvicinato intere generazioni al ciclismo e, nel giorno della ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 24 settembre 2020) Teramo - Appuntamento d’eccezione, per tutti gli appassionati di ciclismo, quello di venerdì 25 settembre quando alle ore 11,00, presso lo Chalet “Punto G” di, avverrà ladelladeld’2020:d’eccezione, Francescoed Alessandro, direttore sportivo del team Androni Giocattoli-Sidermec. “Per tutta la città di– ha dichiarato il Sindaco Domenico Piccioni – è motivo d’orgoglio ospitare un campione indiscusso come Francesco, che con le sue vittorie ha avvicinato intere generazioni al ciclismo e, nel giorno della ...

