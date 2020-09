Giovanni Malagò: “Chiesto incontro a Spadafora per il bene dello sport italiano” (Di giovedì 24 settembre 2020) “incontro a breve con Spadafora? Abbiamo mandato una lettera al ministro, speriamo presto di incontrarci per trovare una sintesi, una soluzione per il bene di tutto lo sport italiano”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò presso il Salone d’onore del Coni, a margine della presentazione del libro di Elisabetta Mazzeo, all’indomani dell’approvazione di un documento di forte avversione rispetto al testo unico di riforma del sistema sportivo promosso dal ministero dello sport. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “a breve con? Abbiamo mandato una lettera al ministro, speriamo presto di incontrarci per trovare una sintesi, una soluzione per ildi tutto loitaliano”. Lo ha detto il presidente del ConiMalagò presso il Salone d’onore del Coni, a margine della presentazione del libro di Elisabetta Mazzeo, all’indomani dell’approvazione di un documento di forte avversione rispetto al testo unico di riforma del sistemaivo promosso dal ministero

