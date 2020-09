Giovanni Fontana, il corpo performativo dentro la parola (Di venerdì 25 settembre 2020) È intorno all’esplorazione del concetto di intermedialità e del testo come organo vivente che si articola il progetto di Giovanni Fontana «Epigenetic Poetry» allestito in questi giorni a Marsiglia all’interno del programma «Parallèles du Sud» di Manifesta 13 e visibile fino al 20 dicembre. Curato da Patrizio Peterlini, «Epigenetic Poetry» si traduce in una grande installazione dove si saldano gli esiti della scena storica e contemporanea della poesia sonora, di cui Fontana è da oltre trent’anni un protagonista. Da qui … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 settembre 2020) È intorno all’esplorazione del concetto di intermedialità e del testo come organo vivente che si articola il progetto di«Epigenetic Poetry» allestito in questi giorni a Marsiglia all’interno del programma «Parallèles du Sud» di Manifesta 13 e visibile fino al 20 dicembre. Curato da Patrizio Peterlini, «Epigenetic Poetry» si traduce in una grande installazione dove si saldano gli esiti della scena storica e contemporanea della poesia sonora, di cuiè da oltre trent’anni un protagonista. Da qui … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

"Wine Art", artigianato e vino a Palazzo Budini Gattai, Chalet Fontana e Murate di Firenze

Tre luoghi, 15 artigiani, 9 cantine e una chef. È la formula (vincente) di "Wine Art", iniziativa a ingresso gratuito che unisce le eccellenze fiorentine in un unico evento, domenica 27 settembre 2020 ...

