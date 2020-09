Giovani Unindustria | candidatura Roma a sede Agenzia Biomedica Unione Europea ottima cosa

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020)– Virginia Raggi, Sindaca die Riccardo Di Stefano, Presidente deiImprenditori di Confindustria, insieme al Presidente diFilippo Tortoriello, sono stati gli ospiti d’onore del Consiglio Direttivo del GruppoImprenditori diche si e’ riunito oggi apresso lana di Via Andrea Noale. “e’ una citta’ unica al mondo e merita di essere trattata come un unicum e non al pari di tutte le altre citta’ – ha dichiarato Giulio Natalizia Presidente del GruppoImprenditori di– NoiImprenditori disiamo ...