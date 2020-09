Giovane muore di Coronavirus | 33 anni | era stato in Costa Smeralda (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo una estate vissuta nei locali della Costa Smeralda, un Giovane muore di Coronavirus. Aveva solo 33 anni, letale un netto peggioramento delle sue condizioni di salute dopo l’isolamento domiciliare nelle ultime settimane. Un Giovane muore di Coronavirus. La vittima aveva soltanto 33 anni e proveniva dalla località di Isili, piccolo Comune di circa 2500 … L'articolo Giovane muore di Coronavirus 33 anni era stato in Costa Smeralda è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo una estate vissuta nei locali della, undi. Aveva solo 33, letale un netto peggioramento delle sue condizioni di salute dopo l’isolamento domiciliare nelle ultime settimane. Undi. La vittima aveva soltanto 33e proveniva dalla località di Isili, piccolo Comune di circa 2500 … L'articolodi33erainè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

artedipulire : 24 SETTEMBRE 1993: MUORE BRUNO PONTECORVO, IL PADRE DEL NEUTRINO Fu allievo di Enrico Fermi ed il più giovane dei “… - infoitinterno : Coronavirus, 33enne muore a Cagliari. E' la vittima più giovane in Sardegna - tusciaweb : Muore di Covid a 33 anni, era stato contagiato in Costa Smeralda Cagliari - È il più giovane morto di Covid in Sar… - bizcommunityit : Coronavirus, 33enne muore a Cagliari. E' la vittima più giovane in Sardegna - MauroMereu24 : La più giovane vittima sarda da #coronavirus è morta per una insufficienza respiratoria acuta data da polmonite int… -