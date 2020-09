Giovane in arresto cardiaco su un campo sportivo a Napoli: salvato dal 118 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tassista in arresto cardio-circolatorio: salvato dal 118 8 settembre 2020 Un Giovane in arresto cardiaco su un campo da calcio a Napoli è stato salvato dal personale del 118. A raccontare il ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 24 settembre 2020) Tassista incardio-circolatorio:dal 118 8 settembre 2020 Uninsu unda calcio aè statodal personale del 118. A raccontare il ...

corrierece : #Rapina e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato un giovane - #Arresto #Carabinieri #GricignanoDaversa… - coluicheveglia : Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia dell'arresto di @joshuawongcf. Qualche ora fa il giovane attivista… - occhio_notizie : Pochi minuti e l'ambulanza è giunta sul posto, il giovane aveva un infarto miocardico acuto in corso - NapoliToday : #Cronaca #Pianura Giovane in arresto cardiaco su un campo sportivo a Napoli: salvato dal 118 - SanSeveroNews : Nella mattinata del 21 settembre u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno t… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane arresto Lite in casa, giovane arrestato - Agro 24 Agro24 I fatti del giorno - Nord Africa

Roma, 24 set 17:00 - (Agenzia Nova) - Libia: procura Bengasi a "Nova", pescatori italiani agli arresti domiciliari - I pescatori italiani fermati dalle autorità dell'est della Libia il primo settembre ...

Basta odio contro i cristiani. “In Polonia i veri perseguitati sono i cristiani, non gli LGBTQI+

Il Presidente della Polonia Andrzej Duda è in Visita di Stato in Italia e nello Stato della Città del Vaticano e inevitabilmente si sono fatti vivi con la loro narrazione gli LGBTQI+ italiani. Quindi, ...

Roma, 24 set 17:00 - (Agenzia Nova) - Libia: procura Bengasi a "Nova", pescatori italiani agli arresti domiciliari - I pescatori italiani fermati dalle autorità dell'est della Libia il primo settembre ...Il Presidente della Polonia Andrzej Duda è in Visita di Stato in Italia e nello Stato della Città del Vaticano e inevitabilmente si sono fatti vivi con la loro narrazione gli LGBTQI+ italiani. Quindi, ...