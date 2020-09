Gigi Hadid ha partorito | è nata la sua prima figlia «e ha già cambiato il nostro mondo»

mony_carmy : Meno 29 giorni e stamattina mi sento ancora più vecchia perché è nata la bimba di Gigi Hadid... Mi raccomando tesor… - ineedrink : È nata la figlia di Gigi Hadid e Zayn - _koyaftnamjoon : È NATA LA FIGLIA DI GIGI HADID E ZAYN MALIK - Annabet02633111 : RT @GigiHadidIT: Finalmente il momento più aspettato delle ultime settimane è arrivato: la prima figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik è nata!… - mikysunny : Finalmente è nata la figlia di Gigi Hadid e Zayn ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid

«La nostra piccola è qui, bellissima e in salute». Non sta nella pelle Zayn Malik, ex cantante degli One Direction, marito della supermodella statunitense Gigi Hadid, da poco diventato papà, mentre sc ...24 settembre 2020 E' nata la figlia della modella Gigi Hadid e del cantante degli One Direction, Zayn Malik. L'annuncio è arrivato via Instagram dallo stesso artista 27enne che ha postato una foto in ...