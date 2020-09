Gigi Hadid e Zayn Malik degli One Direction | è nata la loro prima figlia | “Ha già cambiato il nostro mondo”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Èladella modellae del cantanteOne. L’annuncio è arrivato via Instagram dallo stesso artista 27enne che ha postato una foto in bianco e nero della manina della bimba, “sana e bella”, stretta nella sua. “L’amore che provo per questo minuscolo essere umano è al di là della mia comprensione“, ha scritto. Ad annunciare la gravidanza era stata lalo scorso aprile, quando disse di essere incinta durante il ‘Tonight Show‘ di Jimmy Fallon. “La nostra piccola – scrive ora la modella su Twitter – si è unita a noi sulla terra questo fine settimana e ha già ...

La top model Gigi Hadid, 25 anni, e il compagno, il cantante ex One Direction Zayn Malik, 27, sono diventati genitori di una bambina: la coppia ha postato sui loro profili Instagram due scatti ..."La nostra bambina, bella e in salute, è qui. L’amore che provo per questa creaturina è al di sopra della mia capacità di comprensione. Grato di averla conosciuta, orgogliosa di poterla chiamare mia e ...