GF VIP, Flavia Vento potrebbe rientrare nella Casa ma ad una condizione (Di giovedì 24 settembre 2020) Flavia Vento vuole rientrare però… Il reality Grande Fratello VIP, riapre le porte alla concorrente Flavia Vento. Già da qualche giorno è andata via dalla Casa ma adesso vuole tornare con la compagnia dei suoi migliori amici: i suoi cagnolini. Leggi anche “AresGate”, Adua Del Vesco: chi è il produttore cinematografico soprannominato Lucifero? View this post on Instagram Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv) on Sep 16, 2020 at 12:19am PDT Flavia Vento ha abbandonato il GF VIP dopo sole 24 ore ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 settembre 2020)vuoleperò… Il reality Grande Fratello VIP, riapre le porte alla concorrente. Già da qualche giorno è andata via dallama adesso vuole tornare con la compagnia dei suoi migliori amici: i suoi cagnolini. Leggi anche “AresGate”, Adua Del Vesco: chi è il produttore cinematografico soprannominato Lucifero? View this post on Instagramha deciso di abbandonare volontariamente ladi #GFVIP per motivi personali. A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv) on Sep 16, 2020 at 12:19am PDTha abbandonato il GF VIP dopo sole 24 ore ...

361_magazine : #GFVip, #FlaviaVento torna nella casa? - Amore4Zampe : Colpo di scena al reality show, ecco cosa è successo! >>> - lillydessi : Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento rientra in Casa. E con lei anche... BOMBA! - - SondaggiQ : RT @TRASHPERSON18: ??GF VIP 5 NUOVI CONCORRENTI IN ARRIVO?? oltre all’ingresso quasi certo in queste settimane di Paolo Brosio e la possibili… - BITCHYFit : Flavia Vento al Grande Fratello Vip con i suoi 7 cani: l’indiscrezione -