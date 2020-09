GF VIP Adua e Massimiliano parlano del suicidio di Teodosio Losito, ma la produzione censura (VIDEO) (Di giovedì 24 settembre 2020) Continuano i racconti da brivido tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del GF VIP, stavolta è stato menzionato un argomento molto delicato, ovvero, la morte di Teodosio Losito. Il produttore si tolse la vita nel gennaio del 2019 in circostanze ancora ignote. A fare un po’ di luce sulla vicenda, o meglio, a gettare nuove ombre, ci hanno pensato i due attori e concorrenti di questa edizione del reality show. I protagonisti, infatti, hanno parlato degli ultimi momenti di vita del produttore ed hanno fatto confessioni, che poi sono state censurate dalla produzione del programma. I racconti di Adua e Massimiliano su Teodosio Losito Durante una chiacchierata in cucina tra Adua e ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 24 settembre 2020) Continuano i racconti da brivido traDel Vesco eMorra nella casa del GF VIP, stavolta è stato menzionato un argomento molto delicato, ovvero, la morte di. Il produttore si tolse la vita nel gennaio del 2019 in circostanze ancora ignote. A fare un po’ di luce sulla vicenda, o meglio, a gettare nuove ombre, ci hanno pensato i due attori e concorrenti di questa edizione del reality show. I protagonisti, infatti, hanno parlato degli ultimi momenti di vita del produttore ed hanno fatto confessioni, che poi sono statete dalladel programma. I racconti disuDurante una chiacchierata in cucina trae ...

