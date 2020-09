Germania | uccise un bimbo perché lo credeva la reincarnazione di Hitler | ergastolo a una donna

Italia_Notizie : Germania, uccise un bimbo perché credeva fosse la reincarnazione di Hitler. Donna condannata all’ergastolo - clikservernet : Germania, uccise un bimbo perché credeva fosse la reincarnazione di Hitler. Donna condannata all’ergastolo - Noovyis : (Germania, uccise un bimbo perché credeva fosse la reincarnazione di Hitler. Donna condannata all’ergastolo) Playh… -

Il Fatto Quotidiano

In Germania una donna è stata condannata all’ergastolo per aver ucciso un bimbo, ben 32 anni fa. Quello che fa più discutere, tuttavia, è il motivo per cui – secondo i giudici – la donna sia arrivata ...L’omicidio è avvenuto 32 anni fa e ora la donna ne ha 73. È stata condannata all’ergastolo per avere ucciso un bambino di 4 anni: la famiglia del piccolo faceva parte della setta di cui lei era a capo ...