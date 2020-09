Germania, maxi-manovra con nuovo debito da 96 miliardi. E addio pareggio di bilancio (Di giovedì 24 settembre 2020) addio al freno per il pareggio di bilancio e maxi-manovra da 96,2 miliardi. La Germania non bada a vincoli e spese, e così il gabinetto del governo di Grande Coalizione ha approvato nella mattina del 23 settembre la bozza della manovra 2021 presentata dal ministro delle Finanze Olaf Scholz. Via libera, dunque, a un nuovo debito per 96,2 miliardi per finanziare il prossimo anno ulteriori misure di sostegno e di stimolo per la ripresa dopo la crisi innescata dalla pandemia Covid. Come ricorda isabella Bufacchi su Il Sole 24 Ore, “si tratta del bilancio varato da Berlino con il secondo più alto indebitamento netto dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo quello della ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 settembre 2020)al freno per ildida 96,2. Lanon bada a vincoli e spese, e così il gabinetto del governo di Grande Coalizione ha approvato nella mattina del 23 settembre la bozza della2021 presentata dal ministro delle Finanze Olaf Scholz. Via libera, dunque, a unper 96,2per finanziare il prossimo anno ulteriori misure di sostegno e di stimolo per la ripresa dopo la crisi innescata dalla pandemia Covid. Come ricorda isabella Bufacchi su Il Sole 24 Ore, “si tratta delvarato da Berlino con il secondo più alto indebitamento netto dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo quello della ...

