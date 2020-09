Germania, in arrivo l'ondata Covid Ma il rimbalzo ora diventa ripresa (Di giovedì 24 settembre 2020) Nessuno in Europa è al riparo dalla seconda ondata della pandemia. Neanche la Germania, dove il peggio deve ancora arrivare, hanno avvertito ieri suoi esperti, nel giorno in cui anche il ministro degli Esteri Heiko Mass si è messo in quarantena a scopo precauzionale. Eppure, nonostante gli indici Purchasing Manager Indexes (Pmi) stilati dall'istituto Ihs Markit segnalino per il settore tedesco dei servizi un calo ad agosto e a settembre, causando Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 settembre 2020) Nessuno in Europa è al riparo dalla secondadella pandemia. Neanche la, dove il peggio deve ancora arrivare, hanno avvertito ieri suoi esperti, nel giorno in cui anche il ministro degli Esteri Heiko Mass si è messo in quarantena a scopo precauzionale. Eppure, nonostante gli indici Purchasing Manager Indexes (Pmi) stilati dall'istituto Ihs Markit segnalino per il settore tedesco dei servizi un calo ad agosto e a settembre, causando Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Germania, in arrivo l'ondata Covid Ma il rimbalzo ora diventa ripresa - Affaritaliani : Germania, in arrivo l'ondata Covid. Ma il rimbalzo sta diventando ripresa - CamuosF : RT @Gitro77: «Arrivo in Germania. Centro ricerche VW. Era il gennaio del 1970. E al centro di un immenso stanzone trovo una Fiat 128 smonta… - radiokisskiss : Germania, in arrivo una legge che obbliga a portare fuori i cani almeno 2 volte al giorno per 1 ora! Cosa ne pensa… - hassan_riccardo : @ChrisRaimondo1 @checovenier No ma coi miliardi in arrivò ci potevamo rifare il paese, la Germania presenta progett… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania arrivo Coronavirus, Johnson: “Seconda ondata in arrivo in Gran Bretagna”. In Germania è record di contagi da aprile La Stampa Sergio Mattarella risponde a Boris Johnson: "Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà"

Durante una chiacchierata al Parlamento, Boris Johnson ha voluto parlare dei casi di Covid-19 nel suo Paese. Negli ultimi giorni si conta un nuovo boom nel Regno Unito, e secondo i dati del 23 settemb ...

Germania, arriva la nuova ondata Covid. Ma il rimbalzo sta diventando ripresa

L’indice aziendale tedesco Ifo (Information und Foschung) che determina il sentiment e le condizioni nel settore aziendale si è attestato in Germania a 93,4 punti nella lettura di settembre, in ...

Durante una chiacchierata al Parlamento, Boris Johnson ha voluto parlare dei casi di Covid-19 nel suo Paese. Negli ultimi giorni si conta un nuovo boom nel Regno Unito, e secondo i dati del 23 settemb ...L’indice aziendale tedesco Ifo (Information und Foschung) che determina il sentiment e le condizioni nel settore aziendale si è attestato in Germania a 93,4 punti nella lettura di settembre, in ...