Germania | i club di Bundesliga non vogliono liberare i giocatori per le Nazionali

(Di giovedì 24 settembre 2020) E’ polemica inper una linea comune che sta nascendo tra i maggioridellaper quanto riguarda la concessione o meno deiconvocati dalle rispettiveper gli impegni di Nations League di ottobre o per le prossime amichevoli. A riportarlo è il Kicker, che spiega come l’aumento dei contagi da coronavirus abbia spinto alcune società verso la decisione di negare diconvocati per evitare spostamenti e dunque l’aumento della possibilità di un contagio. In particolare, la Mannschaft ha ideato un protocollo per giocare in Ucraina, territorio considerato a rischio, ma non convince le squadre che potrebbero così boicottare la selezione di Low.