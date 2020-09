Gazzetta dello Sport | caso Suarez | citato Paratici nelle intercettazioni

(Di giovedì 24 settembre 2020) Spunta anche il nome del dirigente della Juventus, Fabio, tra lesuldell’esame di italiano svolto da Luisall’Università per stranieri di Perugia. Secondo La, “tutto sarebbe cominciato comunque nell’altra Università cittadina”. Per ricostruire la vicenda, la Rosea cita a sua volta il Corriere della Sera, che ha raccolto la testimonianza di Maurizio Oliviero, rettore dell’Università Statale: “È lui a raccontare di aver ricevuto una telefonatastaff della Juve sulla possibilità di poter effettuare l’esame di italiano per il conseguimento del livello B1 necessario per ottenere la cittadinanza italiana. A quel ...

ZZiliani : “L’ESAME LO HA ORGANIZZATO FIN NEI MINIMI DETTAGLI LA JUVE STESSA”. Gazzetta dello Sport, sabato 19 settembre. - tancredipalmeri : Da “La Gazzetta dello Sport” del 19 settembre, pg.23 “Della grande infatuazione tra Signora e Pistolero si parlerà… - pianetagenoa : - COLZA61769360 : @_Carabinieri_ _le false suore del bar Fuori Pista fanno carnevale in svizzera,osserva i conventi nella targa ZG(ch… - Vitoodr : RT @ProfCampagna: #Suarez La Gazzetta dello Sport oggi: nella prima pagina trovi scritto 'Spunta anche #Paratici.' Poi leggi l'articolo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dello

La Gazzetta dello Sport

Il nuovo decreto bonus bici 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 settembre come anticipato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa su Facebook. "Non nascondo che ci siano stati degli int ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli ha un dubbio d formazione in vista della partita di questa sera di Europa League: Brahim Diaz o Samu Castillejo? ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riport ...