Galleria Vittoria, carreggiata chiusa per il distacco di una parete: caos traffico (Di giovedì 24 settembre 2020) Disagi per gli automobilisti a causa del nuovo dispositivo di traffico fino al termine degli interventi. Questa notte si è verificato il distacco di una piccola porzione del rivestimento della Galleria Vittoria a Napoli, sulla carreggiata piazza Municipio – piazza Vittoria. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici … Leggi su 2anews (Di giovedì 24 settembre 2020) Disagi per gli automobilisti a causa del nuovo dispositivo difino al termine degli interventi. Questa notte si è verificato ildi una piccola porzione del rivestimento dellaa Napoli, sullapiazza Municipio – piazza. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici …

Notiziedi_it : Napoli, cedimento in Galleria Vittoria: carreggiata chiusa e caos viabilità - Napoliflash24 : Cede rivestimento in galleria Vittoria: traffico deviato - - marcuspascal1 : RT @mattinodinapoli: Napoli, cedimento in Galleria Vittoria: carreggiata chiusa e caos viabilità - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, cedimento in Galleria Vittoria: carreggiata chiusa e caos viabilità - mattinodinapoli : Napoli, cedimento in Galleria Vittoria: carreggiata chiusa e caos viabilità -