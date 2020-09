Francia, ragazze aggredite perché in minigonna: è il terzo caso. Lo spettro della Sharia che nessuno osa evocare (Di giovedì 24 settembre 2020) Ricordate la Francia libertina? Il Moulin rouge, la rivoluzione sessuale, il maggio francese del ’68? Cancellate tutto. Oggi le ragazze francesi non possono andare in giro nemmeno con la minigonna. La Sharia sta diventando “legge” in molte città della Francia, in modo subdolo. Ma guai a dirlo esplicitamente. Tre ragazze aggredite in pochi giorni perché avevano la gonna troppo corta. Incredibile, ma vero. “Portate la minigonna? Allora siete delle cagne” L’ultimo episodio è di poche ore fa. Due giovani ventenni sono state aggredite in pieno giorno nella città francese di Mulhouse perché portavano una gonna troppo corta. La scena si è svolta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Ricordate lalibertina? Il Moulin rouge, la rivoluzione sessuale, il maggio francese del ’68? Cancellate tutto. Oggi lefrancesi non possono andare in giro nemmeno con la. Lasta diventando “legge” in molte città, in modo subdolo. Ma guai a dirlo esplicitamente. Trein pochi giorni perché avevano la gonna troppo corta. Incredibile, ma vero. “Portate la? Allora siete delle cagne” L’ultimo episodio è di poche ore fa. Due giovani ventenni sono statein pieno giorno nella città francese di Mulhouse perché portavano una gonna troppo corta. La scena si è svolta ...

