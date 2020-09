Francesco Cherubini | il braccio destro di Paratici che si è interessato dell’esame ‘farsa’ di Suarez | ‘È il tramite col rettore della Statale’

(Di giovedì 24 settembre 2020) Spunta un altro nome, dopo quello del disportivo Fabioe dello storico legale del club Luigi Chiappero, legato alla Juventus che si èdell’esame di lingua “farsa” di Luis. Lo rivela l’Ansa, che cita gli atti dell’indagine, facendo il nome di Federico. Sono dunque tre, al momento, le figure che orbitano nell’ambiente bianconero ad essersi interessate al test del Pistolero uruguaiano.diche dal Foligno è approdato alla Juventus, voluto fortemente dall’attuale ds e da Beppe Marotta che già lo cercarono all’epoca in cui erano alla Sampdoria. È stato lui, secondo le fonti, a stabilire un contatto con il ...

Il Fatto Quotidiano

Caso Suarez, Francesco Cherubini ha contatto il rettore dell'Università di Perugia per sapere se il suo ateneo ...Fonti qualificate di Torino hanno dichiarato che è stato l’Head of Football Teams and Technical Areas della Juventus, Francesco Cherubini a contattare il rettore dell’Università Statale di Perugia, Ma ...