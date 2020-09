Formula 1 | Vettel | “Impossibile fare paragoni tra me e Michael Schumacher”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il pilota della Ferrari, Sebastian, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Sport Bild’, ha spiegato che non gradisce il paragone tra lui eSchumacher: “Non puoi paragonare la mia situazione a quella didi allora. Primo, era un momento diverso. Secondo, e’ una squadra diversa con requisiti diversi. Ma soprattutto, Schumacher aveva un’eta’ diversa quando e’ arrivato alla Mercedes, e veniva da una pausa di tre anni. In sono nel mezzo di tutto e sto cambindo squadra”. “Non credo checome questo aiutino. La trasparenza e l’apertura erano cio’ che contava per me. Era chiaramente affermato cosa e’ possibile e cosa no. L’ambizione e’ necessaria cosi’ come gli obiettivi”, ha concluso il tedesco.