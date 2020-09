Formula 1, GP Russia 2020. Hamilton: “Record vittorie? Per Schumacher pura ammirazione” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Schumacher? L’ho conosciuto la prima volta su una pista di kart ed è stato fantastico da ragazzino potermi trovare sullo stesso tracciato. Ma il ricordo più importante è quello di Abu Dhabi dove ci siamo scambiati i caschi. È tuttora il mio casco più prezioso e verso Schumacher ho un sentimento di pura ammirazione”. Lo ha dichiarato Lewis Hamilton alla vigilia del Gran Premio di Russia, tappa nella quale il britannico potrebbe eguagliare il record di vittorie in Formula 1 (91) detenuto proprio da Michael Schumacher. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “? L’ho conosciuto la prima volta su una pista di kart ed è stato fantastico da ragazzino potermi trovare sullo stesso tracciato. Ma il ricordo più importante è quello di Abu Dhabi dove ci siamo scambiati i caschi. È tuttora il mio casco più prezioso e versoho un sentimento diammirazione”. Lo ha dichiarato Lewisalla vigilia del Gran Premio di, tappa nella quale il britannico potrebbe eguagliare il record diin1 (91) detenuto proprio da Michael

SkySportF1 : .@Charles_Leclerc verso il GP di Russia: 'A Sochi servono qualifiche perfette' #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Le previsioni meteo per il weekend di Sochi #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportMotoGP : Nuovi orari in Formula 1 e MotoGP per i GP di Russia e Catalunya #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - SkySport : RT @SkySportF1: #Vettel: 'Hamilton merita il record. Mugello? Peccato non aver celebrato' #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.c… - SkySportF1 : #Vettel: 'Hamilton merita il record. Mugello? Peccato non aver celebrato' #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 -