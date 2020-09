Fondi Lega | perquisizioni della Guardia di Finanza nel comune di Bondeno | “Dal partito arrivati 900mila euro”

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 settembre 2020)dineldiNella serata di giovedì 24 settembre i militarididi Genova hanno effettuato dellenegli uffici deldi, in provincia di Ferrara, nell’ambito dell’indagine sui. Le Fiamme gialle hanno acquisito documenti e materiale informatico relativo ad alcuni versamenti. Secondo quanto si apprende, gli inquirenti vogliono far luce in particolare su una cifra, pari a circaeuro, che sarebbe stata movimentata attraverso un conto aperto ...