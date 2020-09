Fondi Lega | caccia ai 49 milioni | la Finanza perquisisce gli uffici del comune di Bondeno

(Di giovedì 24 settembre 2020) Continua laaidella. La Guardia didi Genova ha perquisito glideldi, in provincia di Ferrara. La perquisizione è statao ordinata nell’ambito del filone di indagine che riguarda il presunto riciclaggio dei 49di euro ottenuti dal Carroccio come rimborsi elettorali grazie a bilanci truccati all’epoca della gestione del leader Umberto Bossi e dell’ex tesoriere Francesco Belsito. I militari hanno preso materiale documentale e informatico su versamenti di somme transitate su conti che potrebbero essere in orbita leghista. Ilè da tempo amministrato da esponenti della. Fino al 2015 il sindaco era Alan Fabbri, poi eletto ...

carlaruocco1 : #Lega , 2400 EURO AL MESE DAL CONTO DEL COMMERCIALISTA ARRESTATO Su La Stampa si parla di un lungo rapporto dell'Ui… - Adnkronos : Fondi Lega, Sostegni dal carcere: 'Io sacrificato da persone senza scrupoli' - fattoquotidiano : Fondi Lega, scontro Salvini-Carofiglio su La7. “Siete ossessionati”. “Non risponde mai, è un esperto di vittimismo… - bundolo48 : RT @SalamidaFabio: Senatore della #Lega sotto accusa: “Ha percepito fondi destinati ai terremotati pur avendo una casa agibile”. https://t.… - 50Colibri : RT @SalamidaFabio: Senatore della #Lega sotto accusa: “Ha percepito fondi destinati ai terremotati pur avendo una casa agibile”. https://t.… -

La caccia ai 49 milioni della Lega, i soldi frutto della truffa sui rimborsi elettorali, è sbarcata in Emilia. I militari della Guardia di Finanza di Genova, coordinati dal procuratore aggiunto France ...