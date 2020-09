rep_bari : Foggia, due cicogne nere uccise nel parco Incoronata: 'Trovati pallini, sono stati i bracconieri' [aggiornamento de… - cronaca_news : Foggia, due cicogne nere uccise nel parco Incoronata: 'Trovati pallini, sono stati i bracconieri'… - Ljuba2000 : Foggia, due cicogne nere uccise nel parco Incoronata: 'Trovati pallini, sono stati i bracconieri' - La Repubblica - IlMattinoFoggia : Due rare #cicogne nere uccise nel Bosco dell'Incoronata a #Foggia da bastardi #cacciatori bracconieri - immediatonet : ? “Due rarissime cicogne nere sono state brutalmente uccise dai bracconieri”. A #Foggia la denuncia del Centro Stud… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia due

La Repubblica

Due rarissime cicogne nere, forse l'unica coppia che nidifica in provincia di Foggia, sono state uccise in un giorno di preapertura della caccia in prossimità del parco naturale regionale del Bosco de ...(ANSA) - FOGGIA, 24 SET - Due rarissime cicogne nere, forse l'unica coppia che nidifica in Capitanata, sono state uccise in un giorno di pre-apertura della caccia in prossimità del parco naturale regi ...