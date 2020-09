Firenze | online vende bici rubata Ma col nome del proprietario sul telaio Denunciato

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ha pubblicatoun annuncio con il quale metteva in vendita una costosa mountain bike, ma suldellacletta c’era un adesivo con il cogdel legittimo. Ad accorgersene è stato proprio quest’ultimo che ieri mattina, 23 settembre, ha allertato il 113 dopo aver fissato un appuntamento con il titolare dell’annuncio nei pressi di un supermercato di via Canova

FIRENZE – Ha pubblicato online un annuncio con il quale metteva in vendita una costosa mountain bike rubata, ma sul telaio della bicicletta c'era un adesivo con il cognome del legittimo proprietario.