Fiorentina, Commisso: “Stadio nuovo? Sto perdendo la pazienza, non sono qui per vivacchiare” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Ho già messo più soldi io negli ultimi 2 anni che tutti i presidenti precedenti, come a Firenze potevo anche investirli a New York. Le cose devono andare nel verso giusto, sono 2 mesi che stiamo lavorando a questo progetto. Se sto perdendo la pazienza? Ho 70 anni, o mi fanno fare lo stadio o non so cosa succede. Se mi fanno fare lo stadio lascerò qualcosa di bello per Firenze. Senza stadio la Fiorentina vivacchierà e io non sono venuto qui per vivacchiare”. Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso nel corso della conferenza stampa in cui ha parlato della volontà ferma di procedere con i lavori per lo stadio nuovo a Firenze, minacciando ribaltoni in caso di diniego: “Quando la ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “Ho già messo più soldi io negli ultimi 2 anni che tutti i presidenti precedenti, come a Firenze potevo anche investirli a New York. Le cose devono andare nel verso giusto,2 mesi che stiamo lavorando a questo progetto. Se stola? Ho 70 anni, o mi fanno fare lo stadio o non so cosa succede. Se mi fanno fare lo stadio lascerò qualcosa di bello per Firenze. Senza stadio lavivacchierà e io nonvenuto qui per vivacchiare”. Lo ha detto il presidente dellaRocconel corso della conferenza stampa in cui ha parlato della volontà ferma di procedere con i lavori per lo stadioa Firenze, minacciando ribaltoni in caso di diniego: “Quando la ...

acffiorentina : ?? | DI NUOVO INSIEME Rocco Commisso con i viola al Centro Sportivo 'Davide Astori' #ForzaViola ?? #Fiorentina - acffiorentina : ROCCO | ?? La mattinata di Rocco Commisso al Centro Sportivo ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - zazoomblog : Fiorentina Commisso: “Stadio nuovo? Sto perdendo la pazienza non sono qui per vivacchiare” - #Fiorentina #Commisso… - AgReds : RT @CiapGiacomo: Questa guerra ci fa gonfiare il petto, ma in Italia vince la diplomazia. Se è vero che la soluzione definitiva sarà annun… - sportface2016 : #Fiorentina, Rocco #Commisso: 'Stadio nuovo? Sto perdendo la pazienza, non sono qui per vivacchiare' -