Fiorentina: 250 milioni pronti per il nuovo stadio Franchi. Da 42mila spettatori. E mille posti di lavoro (Di giovedì 24 settembre 2020) Commisso vuole uno stadio da Champions. Non perde tempo in chiacchiere: porta cifre e contenuti. La Fiorentina è pronta ad investire 250 milioni di euro per costruire il nuovo stadio Artemio Franchi. Per regalare alla città e ai tifosi un impianto all'avanguardia, con una capienza di 42.000 posti, e capace di generare, per costruirlo, oltre 1.000 nuovi posti di lavoro Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 settembre 2020) Commisso vuole unoda Champions. Non perde tempo in chiacchiere: porta cifre e contenuti. Laè pronta ad investire 250di euro per costruire ilArtemio. Per regalare alla città e ai tifosi un impianto all'avanguardia, con una capienza di 42.000, e capace di generare, per costruirlo, oltre 1.000 nuovidi

FirenzePost : Fiorentina: 250 milioni pronti per il nuovo stadio Franchi. Da 42mila spettatori. E mille posti di lavoro - ManuFilippone95 : RT @DiMarzio: Costerebbe 250 milioni e alzerebbe i ricavi della #Fiorentina fino a 225 #Commisso presenta il progetto - DiMarzio : Costerebbe 250 milioni e alzerebbe i ricavi della #Fiorentina fino a 225 #Commisso presenta il progetto - Affaritaliani : Fiorentina, 250 milioni per il nuovo stadio e 5 miliardi di ricavi in 10 anni - TgrRaiToscana : Rocco Commisso pronto a investire 250 milioni sul nuovo stadio Franchi #Fiorentina #IoSeguoTgr @TgrRai -