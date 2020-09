Ferrarini vieta l'uso dello smartphone in azienda: "fonte di contagio" (Di giovedì 24 settembre 2020) La controproposta dei sindacati Nella comunicazione ai dipendenti, come riporta nel dettaglio ancora la " Gazzetta di Reggio ", sono stati annunciati anche provvedimenti disciplinari per coloro ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 24 settembre 2020) La controproposta dei sindacati Nella comunicazione ai dipendenti, come riporta nel dettaglio ancora la " Gazzetta di Reggio ", sono stati annunciati anche provvedimenti disciplinari per coloro ...

RaiNews : De Luca, ripristinare comportamenti responsabili, massimo rigore. Ferrarini vieta telefonino in azienda, 'fonte di… - zazoomblog : Ferrarini vieta luso dello smartphone in azienda: fonte di contagio - #Ferrarini #vieta #dello #smartphone - albertocol9 : RT @SkyTG24: Ferrarini vieta l’uso dello smartphone in azienda: “fonte di contagio” - a42nno : RT @SkyTG24: Ferrarini vieta l’uso dello smartphone in azienda: “fonte di contagio” - SkyTG24 : Ferrarini vieta l’uso dello smartphone in azienda: “fonte di contagio” -