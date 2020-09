Fedez infortunato: sfortunatissimo prima dell’uscita del nuovo singolo (Di giovedì 24 settembre 2020) Fedez si è infortunato durante una partita di basket e ha rovinato tutti i piani per il lancio del suo prossimo singolo: nemmeno Leone lo consola! Fedez aveva annunciato l’uscita del suo nuovo singolo alla mezzanotte del 25 Settembre ed era pronto a lanciarsi nella promozione del lavoro, ma i suoi piani sono stati bruscamente sconvolti da un infortunio che … L'articolo Fedez infortunato: sfortunatissimo prima dell’uscita del nuovo singolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 24 settembre 2020)si èdurante una partita di basket e ha rovinato tutti i piani per il lancio del suo prossimo: nemmeno Leone lo consola!aveva annunciato l’uscita del suoalla mezzanotte del 25 Settembre ed era pronto a lanciarsi nella promozione del lavoro, ma i suoi piani sono stati bruscamente sconvolti da un infortunio che … L'articolodell’uscita delè stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

wam_the : Fedez gioca a basket, mette male il piede e cade: legamento rotto - Notiziedi_it : Fedez infortunato dopo una partita di basket: corsa in ospedale per la diagnosi - MicioAle : Stai anche tu vicino all'infortunato @Fedez, resta tutto il giorno immobile sul letto/divano così da non farlo sent… -