FdI smaschera la Von der Leyen: “La redistribuzione dei migranti non ci sarà. Resteranno in Italia” (Di giovedì 24 settembre 2020) Sul trattato di Dublino e sulla ricollocazione dei migranti Ursula Von der Leyen ha omesso dei particolari decisivi. Particolari che evidenziano un vero e proprio bluff della presidente Ue. Lo spiega in una nota Sergio Berlato, esponente di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo. «La Presidente Von der Leyen – esordisce Berlato – ha presentato al Parlamento Europeo un piano per la ridistribuzione dei migranti tra i Paesi dell’Unione. Viene annunciato come il superamento degli accordi di Dublino, che hanno visto i paesi di frontiera, come l’Italia, sovraesposti a problemi di cui hanno dovuto farsi carico da soli. La Presidente pare dimenticarsi del fatto che la competenza in materia di sicurezza nazionale – e quindi di immigrazione- è in capo agli Stati Membri e non ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Sul trattato di Dublino e sulla ricollocazione deiUrsula Von derha omesso dei particolari decisivi. Particolari che evidenziano un vero e proprio bluff della presidente Ue. Lo spiega in una nota Sergio Berlato, esponente di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo. «La Presidente Von der– esordisce Berlato – ha presentato al Parlamento Europeo un piano per la ridistribuzione deitra i Paesi dell’Unione. Viene annunciato come il superamento degli accordi di Dublino, che hanno visto i paesi di frontiera, come l’Italia, sovraesposti a problemi di cui hanno dovuto farsi carico da soli. La Presidente pare dimenticarsi del fatto che la competenza in materia di sicurezza nazionale – e quindi di immigrazione- è in capo agli Stati Membri e non ...

A smascherare la retorica di Bruxelles è l'europarlamentare ... Europea in materia di immigrazione e rimpatri non ha competenze", scrive l'eurodeputato di FdI. "Vendere come effettivo il superamento ...

