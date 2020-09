(Di giovedì 24 settembre 2020) L’organizzazione giordanaha siglato unaccordo commerciale con, marchio posseduto da Kingston Technology.è molto famosa per avere streamer e giocatori da ogni parte del mondo: Giordania, Bulgaria, Pakistan, Germania, Qatar e Serbia. Ognuno di questi riceverà in dotazione cuffie, mouse e altri prodotti di marca. Inoltre verranno fornite anche altre funzioniconnessione e abilità tecniche per migliorare la qualità di video e gioco. Il fondatore diMohammad Majali ha rilasciato una intervista per celebrare il grande momento della sua azienda dopo essere riuscita a stipulare questo accordo vantaggioso. Queste sono le sue ...

esports247_it : FATE Esports ha come nuovo sponsor HyperX -

Ultime Notizie dalla rete : FATE Esports

XtremeHardware.com

Sono in tantissimi oggi coloro che per scaricare un po’ lo stress e rilassarsi scelgono di giocare con il computer o, in tempi moderni, con il proprio smartphone. Per farlo non occorre necessariamente ...La collaborazione tra Mercedes-Benz e Riot Games è l’ultimo passo fatto dalla casa automobilistica tedesca per attirare i giovani e il pubblico degli sport e dell’intrattenimento. Mercedes e…) Leggi ...