Fall Guys ha incassato $185 milioni ed è il miglior lancio su PC dai tempi di Overwatch (Di giovedì 24 settembre 2020) Fall Guys: Ultimate Knockout è un successo ncredibile. Il gioco è diventato un fenomeno su PS4, ma ha avuto anche un enorme successo su PC. In effetti, si tratta del più grande lancio su PC da quando Overwatch è stato pubblicato nel 2016.SuperData ha pubblicato i dati mensili per la spesa nei videogiochi durante il mese di agosto e Fall Guys è risultato in cima alla lista. Il titolo multiplayer ha guadagnato $ 185 milioni durante il mese ed è diventato il più grande lancio su PC dai tempi di Overwatch.In totale, l'industria del gaming ha superato quota 10,8 miliardi di dollari di entrate per la spesa digitale, portando il 2020 a un totale di 82 miliardi di dollari. Un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020): Ultimate Knockout è un successo ncredibile. Il gioco è diventato un fenomeno su PS4, ma ha avuto anche un enorme successo su PC. In effetti, si tratta del più grandesu PC da quandoè stato pubblicato nel 2016.SuperData ha pubblicato i dati mensili per la spesa nei videogiochi durante il mese di agosto eè risultato in cima alla lista. Il titolo multiplayer ha guadagnato $ 185durante il mese ed è diventato il più grandesu PC daidi.In totale, l'industria del gaming ha superato quota 10,8 miliardi di dollari di entrate per la spesa digitale, portando il 2020 a un totale di 82 miliardi di dollari. Un ...

Fonseer : Te odio CM de Fall Guys - Eurogamer_it : #FallGuys è il miglior lancio su PC dai tempi di #Overwatch con $185 milioni di incassi. - WastelandWilde : RT @lewdfullime: dsjkfhskdjfhskdjfhd ksjdhfksdjfhsdfkjh it just continues #nsfw fall guys rabbit hole - hyviren : @sacrefull solo tengo roblox y fall guys - GamingTalker : Fall Guys, lancio più redditizio di Overwatch su PC in termini di entrate e guadagni, svela un report di SuperData… -

Ultime Notizie dalla rete : Fall Guys Fall Guys, Benvenuti su Cheater Island! Multiplayer.it Fall Guys ha incassa $185 milioni ed è il miglior lancio su PC dai tempi di Overwatch

Fall Guys: Ultimate Knockout è un successo ncredibile. Il gioco è diventato un fenomeno su PS4, ma ha avuto anche un enorme successo su PC. In effetti, si tratta del più grande lancio su PC da quando ...

Among Us 2 era l’impostore: cancellato subito dopo l’annuncio

Quella di Among Us è una storia particolare (anche se non unica). Rilasciato nel 2018, non ha mai destato grande clamore fino a quando, negli ultimi mesi, è divenuto il gioco prediletto di streamer ed ...

Fall Guys: Ultimate Knockout è un successo ncredibile. Il gioco è diventato un fenomeno su PS4, ma ha avuto anche un enorme successo su PC. In effetti, si tratta del più grande lancio su PC da quando ...Quella di Among Us è una storia particolare (anche se non unica). Rilasciato nel 2018, non ha mai destato grande clamore fino a quando, negli ultimi mesi, è divenuto il gioco prediletto di streamer ed ...