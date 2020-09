Extraliscio | Elisabetta Sgarbi fa ballare il cinema italiano

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) Due uomini, Antonio Clemente e Loris Brini, gli ultimi bolognesi che ballano alla filuzzi la loro forsennata e dirompente “polka chinata”. Una ragazza, la giovane Gilda Mariani, ritratta anche sulla locandina del film, che nel bel mezzo del racconto propone una toccante versione di Gam Gam Ki elekh, i versetti biblici cantati dai bambini ebrei nei campi di concentramento: “anche se finissi in una valle oscura, non temerei alcun male”.Punk da balera, l’ultimo lungometraggio firmato da Betty Wrong, esplicativo nome di battaglia diin versione cinefila, è anche questo.Col giorno si accende raramente. Perché nel film, come recita il sottotitolo tratto dai manifesti d’epoca, “si balla finché non entra la luce ...