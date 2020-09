Europa League, Milan-Bodo Glimt: Colombo al posto di Ibrahimovic, le formazioni ufficiali (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Milan senza Ibrahimovic si prepara ad affrontare la sfida di Europa League contro il Bodo Glimt.I rossoneri in quel di San Siro alle ore 20,30 affronteranno la compagine norvegese che nel proprio campionato stanno letteralmente volando e comandano saldamente la classifica. Le formazioni ufficiali del match.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Salemakers; Colombo. All. Stefano Pioli.Bodø/Glimt (4-3-3): Halkin; Lode, Sampsted, Bjorkan, Moe; Berg, Saltnes, Fet; Juncker, Zinckemagel, Hauge. All. Knutsen Kjetil. Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilsenzasi prepara ad affrontare la sfida dicontro il.I rossoneri in quel di San Siro alle ore 20,30 affronteranno la compagine norvegese che nel proprio campionato stanno letteralmente volando e comandano saldamente la classifica. Ledel match.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Salemakers;. All. Stefano Pioli.Bodø/(4-3-3): Halkin; Lode, Sampsted, Bjorkan, Moe; Berg, Saltnes, Fet; Juncker, Zinckemagel, Hauge. All. Knutsen Kjetil.

