Europa League, Milan-Bodo Glimt 3-2: ci pensa Calhanoglu, il Rio Ave ultimo ostacolo prima dei gironi (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Milan senza Zlatan Ibrahimovic supera 3-2 il Bodo Glimt e si qualifica per il play-off di Europa League.I rossoneri hanno sconfitto per 3-2 la compagine norvegese al termine di una gara brillante che ha visto entrambe le squadre in una buona condizione fisica. Onore ai gialli di Knudsen protagonisti di un match giocato ad alti livelli e che fino all'ultimo secondo hanno provato a rimettere la gara in parità e portarla ai supplementari. La sfida inizia con il vantaggio degli ospiti che al 15' trovano la via della rete con Junker che beffa Donnarumma da posizione favorevole. Trascorre appena un minuto e i padroni di casa la pareggiano con un mancino all'incrocio dei pali di Hakan Calhanoglu, al 32' ancora protagonista il turco che allunga con il tacco su cross ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilsenza Zlatan Ibrahimovic supera 3-2 ile si qualifica per il play-off di.I rossoneri hanno sconfitto per 3-2 la compagine norvegese al termine di una gara brillante che ha visto entrambe le squadre in una buona condizione fisica. Onore ai gialli di Knudsen protagonisti di un match giocato ad alti livelli e che fino all'secondo hanno provato a rimettere la gara in parità e portarla ai supplementari. La sfida inizia con il vantaggio degli ospiti che al 15' trovano la via della rete con Junker che beffa Donnarumma da posizione favorevole. Trascorre appena un minuto e i padroni di casa la pareggiano con un mancino all'incrocio dei pali di Hakan, al 32' ancora protagonista il turco che allunga con il tacco su cross ...

tancredipalmeri : I tifosi del Riga FC che sta giocando l’Europa League contro il Celtic hanno noleggiato due autobus a due piani e l… - FcInterNewsit : Uefa, confermate le 5 sostituzioni in Champions League ed Europa League - SkySport : 3º TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE ? ?? MILAN – BODO GLIMT 3-2 Risultato finale ? ? #Junker (15’) ? #Calhanoglu… - SergioSierra67 : @acmilan @EuropaLeague Non potete chiedere alla Europa League se Zlatan le prossime partite può giocare in maniera… - sportface2016 : #MilanGlimt: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #EuropaLeague -