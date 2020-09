Europa League | il prossimo avversario del Milan

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ilha conquistato l’accesso all’ultimo turno di eliminazione dell’: fase a gironi in palio contro il Rio Ave Ilsoffre ma conquista il passaggio all’ultimo turno della fase a eliminazione di. Decisiva la doppietta di Calhanoglu e il singolo del 2002 Colombo contro i norvegesi del Bodo/Glimt, battuti per 3-2. I rossoneri si giocheranno l’accesso ai gironi della competizione europea contro i portoghesi del Rio Ave, i quali hanno sconfitto il Besiktas al termine dei calci di rigore. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Anche in totale emergenza, fuori dai convocati Lucas #Paquetà per la gara di stasera di Europa League #Milan - SkySport : 3º TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE ? ?? MILAN – BODO GLIMT 3-2 Risultato finale ? ? #Junker (15’) ? #Calhanoglu… - Eurosport_IT : MILAN AVANTI ?? La doppietta di Calhanoglu e il gol dell'esordiente Colombo trascinano i rossoneri al playoff di Eu… - Novizio60 : RT @Agenzia_Ansa: #EuropaLeague 3-2 al Bodo/Glimt, Milan avanti. Nel playoff i rossoneri affronteranno il Rio Ave #ANSA - PianetaMilan : #MilanGlimt, @LorenzoColo29 a @DAZN_IT: 'Mi sento parte del gruppo: voglio restare' - @EuropaLeague #UEL… -

Nel 3° turno preliminare di Europa League, il Milan batte 3-2 in rimonta il Bodo/Glimt e si qualifica per i playoff, dove affronterà il Rio Ave. A San Siro sono i norvegesi a passare per primi con ...Confermate le cinque sostituzioni in Champions ed Europa League. Il numero dei giocatori da inserire in lista sale a 23. NYON (SVIZZERA) – Confermate le cinque sostituzioni in Champions ed Europa Leag ...