Esame Suarez, nelle telefonate spunta Paratici: cosa rischia la Juventus (Di giovedì 24 settembre 2020) Caso Esame Suarez, il mistero prosegue e si arricchisce di dettagli. Dalle operazioni di calciomercato concrete a quelle che sarebbero potute diventare tali: per il Pistolero, ormai ex Barcellona, l'Atletico Madrid ha sbaragliato la concorrenza, ma adesso la Juventus continua comunque a seguire da vicino le vicende dell'attaccante uruguaiano. Non per i gol oppure per la sua grinta in campo, ma per quanto accaduto all'Università per Stranieri di Perugia durante l'Esame che il calciatore ha sostenuto per ottenere l'ormai famigerata certificazione B1 di lingua italiana. Se da un primo momento il coinvolgimento della società bianconera dai presunti illeciti commessi per il superamento del test sembrava escluso, adesso la situazione potrebbe cambiare a causa di alcune ...

Corriere : Suarez e l’esame di italiano, l’accordo con la legale della Juve: «Vi porteremo altri stranieri» - ZZiliani : Quindi la Juve dice di non far parlare Suarez all'uscita (manco il Rettore Magnifico fosse Nedved) altrimenti si sc… - ZZiliani : ULTIMORA. L’AIA comunica di aver rivisto al VAR l’esame di Suarez: tutto regolare. - ViewFromItaly : @Corriere Ma tu Suarez per avere la cittadinanza devi aspettare fino a 4 anni. Se hai già fatto la domanda, perchè… - pisto_gol : RT @Corriere: «Mi chiamò una persona dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test. Qualche giorno do… -