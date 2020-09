Energia: aumentano gli immobili ad elevate prestazioni energetiche (Di giovedì 24 settembre 2020) aumentano gli edifici ad elevate prestazioni energetiche, che passano da circa il 7% al 10% del totale nel periodo 2016-2019, grazie al contributo di ristrutturazioni importanti e di nuove costruzioni. È quanto emerge dal Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici, risultato della collaborazione tra ENEA e CTI (Comitato Termotecnico Italiano), presentato oggi nel corso del webinar, al quale hanno preso parte, tra gli altri, Federico Testa, presidente dell’ENEA, Cesare Boffa, presidente del CTI e Anita Pili, membro del Coordinamento della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni, nonché assessore all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna. Il rapporto è basato su oltre 4,5 milioni di Attestati di Prestazione Energetica ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)gli edifici ad, che passano da circa il 7% al 10% del totale nel periodo 2016-2019, grazie al contributo di ristrutturazioni importanti e di nuove costruzioni. È quanto emerge dal Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici, risultato della collaborazione tra ENEA e CTI (Comitato Termotecnico Italiano), presentato oggi nel corso del webinar, al quale hanno preso parte, tra gli altri, Federico Testa, presidente dell’ENEA, Cesare Boffa, presidente del CTI e Anita Pili, membro del Coordinamento della Commissionedella Conferenza delle Regioni, nonché assessore all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna. Il rapporto è basato su oltre 4,5 milioni di Attestati di Prestazione Energetica ...

glibralato : chissà perché nessuno vuole togliere i finanziamenti agli impianti inquinanti e dannosi a biogas, biomasse e biomet… - SmartCity4Italy : Economia italiana decarbonizzata? Consumi di #carbone crollati del 47% in 10 anni, ma aumentano quelli di #gas e pr… - EzioIt : @fattoquotidiano @Virdiesse allora fatemi capire: paghiamo per realizzare infrastrutture per energia pulita, siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia aumentano Cuba, aumentano i blackout per mancanza di combustibile Energia Oltre Istat, battuta d’arresto per l’export

(Teleborsa) – Dopo gli aumenti dei mesi precedenti, ad agosto 2020 le vendite verso i paesi extra UE registrano una lieve diminuzione congiunturale. Lo rileva l’Istat che sottolinea come su base trime ...

Istat, ad agosto l’export extra Ue scende dello 0,3%, l’import sale del 5,1%

Ad agosto 2020 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 , una lieve diminuzione congiunturale per le esportazioni (-0,3%) e un forte aumento per le importazioni (+5,1%). Su base ...

(Teleborsa) – Dopo gli aumenti dei mesi precedenti, ad agosto 2020 le vendite verso i paesi extra UE registrano una lieve diminuzione congiunturale. Lo rileva l’Istat che sottolinea come su base trime ...Ad agosto 2020 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 , una lieve diminuzione congiunturale per le esportazioni (-0,3%) e un forte aumento per le importazioni (+5,1%). Su base ...