Elezioni comunali, Di Maio sottolinea che il sistema di alleanze ha funzionato. Il ministro pronto al tour de force per sostenere i candidati al ballottaggio (Di giovedì 24 settembre 2020) “Ci sono 209 miliardi di euro del recovery fund da usare per il Paese. E i comuni saranno fondamentali per spenderli in digitalizzazione, ambiente, infrastrutture e più diritti sociali per giovani e meno giovani, disabili e bambini. Capite bene che riuscire ad amministrare anche un piccolo comune è molto importante. E per farlo bisogna aggregare sui territori. Questa estate circa 20 mila iscritti al MoVimento sulla piattaforma Rosseau hanno deciso di aprire alle coalizioni con altre forze del territorio, civiche e politiche. E la scelta sta iniziando a dare i primi frutti”. Questo quanto si legge sulla pagina Facebook del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che sottolinea come “in alcuni comuni abbiamo deciso di correre in coalizione, dopo aver ascoltato i territori e i nostri attivisti” e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) “Ci sono 209 miliardi di euro del recovery fund da usare per il Paese. E i comuni saranno fondamentali per spenderli in digitalizzazione, ambiente, infrastrutture e più diritti sociali per giovani e meno giovani, disabili e bambini. Capite bene che riuscire ad amministrare anche un piccolo comune è molto importante. E per farlo bisogna aggregare sui territori. Questa estate circa 20 mila iscritti al MoVimento sulla piattaforma Rosseau hanno deciso di aprire alle coalizioni con altre forze del territorio, civiche e politiche. E la scelta sta iniziando a dare i primi frutti”. Questo quanto si legge sulla pagina Facebook deldegli Esteri, Luigi Di, checome “in alcuni comuni abbiamo deciso di correre in coalizione, dopo aver ascoltato i territori e i nostri attivisti” e ...

LegaSalvini : ++ MARCHE, IL CENTRODESTRA ESPUGNA MACERATA ++ - Corriere : Iacopo Melio diventa consigliere in Toscana: 11 mila preferenze con i comizi virtuali e la battaglia per i diritti - patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - TgrAltoAdige : Al ballottaggio saranno decisivi i voti dell'elettorato Volkspartei La Stella Alpina deciderà oggi chi appoggiare,… - Barone_T_Regoli : Da Wikipedia: 'Il 20 giugno 1993 venne eletto consigliere comunale di Milano a seguito della vittoria alle elezioni… -