Elettra Lamborghini, la sorella Ginevra non andrà al matrimonio: i motivi (Di giovedì 24 settembre 2020) Quasi tutto pronto per le nozze dell'autunno quelle di Elettra Lamborghini che nonostante l'emergenza Convid e nel rispetto delle normative emanate ha comunque deciso di non rimandare le nozze. Dopo un addio al nubilato degno della nota cantante, organizzato alla perfezione con tanto di test sierologici per i suoi invitati, Elettra si appresta a festeggiare la sua unione con Afrojack il 27 settembre con l'entusiasmo che la contraddistingue. Sembra esserci però una nota stonata nel matrimonio glamour dell'anno: la sorella di Elettra, Ginevra Lamborghini, a quanto pare non parteciperà alla cerimonia. A fare da testimoni a Elettra saranno le altre due sorelle Flaminia e Lucrezia, che hanno ...

