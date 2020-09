(Di giovedì 24 settembre 2020)a 10. La piccolaSalvatore di Nola (Napoli), nominataper l’impegno nella sensibilizzazione al rispetto dei diritti dei, ha diffuso un nuovo appello: nonostante il video precedente, e le promesse ricevute, idevono ancora fare i conti con l’inciviltà dei cittadini e con marciapiedi e scivoli distrutti. Il suo appello, diffuso sui social, era diventato virale ed era arrivato anche al presidente Sergio Mattarella, che aveva deciso di insignirla del titolo dia soli 10, per l’impegno nella ...

che aveva deciso di insignirla del titolo di Alfiere della Repubblica a soli 10 anni, per l'impegno nella sensibilizzazione sui diritti dei disabili. La cerimonia c'era stata ad aprile scorso, ma a ...Elena, Alfiere della Repubblica a 10 anni: "Per noi disabili solo promesse" La piccola Elena Salvatore di Nola (Napoli), nominata Alfiere della Repubblica per l'impegno nella sensibilizzazione al ...