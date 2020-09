Ecco il ‘killer’ anti Covid che sanifica l’aria col plasma freddo: può servire per scuole e ospedali (Di giovedì 24 settembre 2020) BOLOGNA – Il nome non lascia dubbi (“Viki”, da “Virus killer“) e il suo obiettivo è ridurre la probabilità di trasmissione del contagio da coronavirus in un ambiente chiuso: si tratta del dispositivo che un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna sta mettendo a punto per sanificare l’aria utilizzando la tecnologia del “plasma freddo” all’interno di scuole, uffici pubblici, ospedali, studi dentistici e attività commerciali. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) BOLOGNA – Il nome non lascia dubbi (“Viki”, da “Virus killer“) e il suo obiettivo è ridurre la probabilità di trasmissione del contagio da coronavirus in un ambiente chiuso: si tratta del dispositivo che un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna sta mettendo a punto per sanificare l’aria utilizzando la tecnologia del “plasma freddo” all’interno di scuole, uffici pubblici, ospedali, studi dentistici e attività commerciali.

