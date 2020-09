E' positivo al Covid, ma va al bar senza mascherina. Denunciato (Di giovedì 24 settembre 2020) La Una decina di persone sul marciapiedi, con la mascherina abbassata, tutti intenti a bere. Una scena purtroppo molto comune dappertutto, ma ancor più sconsiderata se avviene in una città come La ... Leggi su lanazione (Di giovedì 24 settembre 2020) La Una decina di persone sul marciapiedi, con laabbassata, tutti intenti a bere. Una scena purtroppo molto comune dappertutto, ma ancor più sconsiderata se avviene in una città come La ...

aagulla_espn : Odegaard dio positivo de Covid - SkySport : ULTIM’ORA MILAN ? Duarte positivo al Covid-19, ora in quarantena. Il resto della squadra risulta negativo ?… - fanpage : Aveva solo 33 anni. Fabio è tra le vittime più giovani del Covid-19 in Sardegna - FrancescaTGI : RT @danieledann1: ??#Coronavirus: Evacuazione in corso al #Mise dove un dipendente è risultato positivo. @Emergenza24 #breaking #news #Roma… - Milli19751 : RT @MMmarco0: Un ragazzo di 33 anni, positivo al covid19, è morto al pronto soccorso di Cagliari. Il giovane si era contagiato in costa Sm… -