È il ds Cherubini il dirigente della Juventus che contattò l'università di Perugia per "facilitare" Suarez (Di giovedì 24 settembre 2020) A dirlo sono fonti riportare dall'agenzia stampa Ansa. A contattare Maurizio Oliviero, rettore dell'Università Statale di Perugia, per aprire un canale in favore di Luis Suarez sarebbe stato Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus. Cherubini, head of football teams and technical areas della squadra, sarebbe dunque l'uomo che Oliviero cita parlando poi col direttore generale dell'università per stranieri a proposito di un favore che avrebbe potuto aiutare la società torinese. Caso Suarez, anche l'avvocato della Juventus Chiappero presente alle riunioni con l'ateneo di PerugiaUn aiuto legittimo o un tentativo di corruzione? ...

