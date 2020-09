E’ Cherubini il dirigente della Juventus che contattò l’università di Perugia per “facilitare” l’esame di Suarez (Di giovedì 24 settembre 2020) A dirlo sono fonti riportare dall’agenzia stampa Ansa. A contattare Maurizio Oliviero, rettore dell’Università Statale di Perugia, per capire se nell’ateneo si tenevano gli esami di italiano necessari per la cittadinanza di Luis Suarez sarebbe stato Federico Cherubini, un manager della Juventus. Nello specifico Cherubini è Head of Football Teams and Technical Areas della squadra. Secondo le fonti, che l’agenzia chiarisce essere qualificate, il manager avrebbe chiesto indicazioni burocratiche sull’esame a Oliviero. Sarebbe stato il rettore a dirgli di rivolgersi direttamente all’Università per Stranieri. Lo stesso Oliviero, contattato dai giornali, aveva chiarito che di aver parlato con il ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) A dirlo sono fonti riportare dall’agenzia stampa Ansa. A contattare Maurizio Oliviero, rettore dell’Università Statale di, per capire se nell’ateneo si tenevano gli esami di italiano necessari per la cittadinanza di Luissarebbe stato Federico, un manager. Nello specificoè Head of Football Teams and Technical Areassquadra. Secondo le fonti, che l’agenzia chiarisce essere qualificate, il manager avrebbe chiesto indicazioni burocratiche sull’esame a Oliviero. Sarebbe stato il rettore a dirgli di rivolgersi direttamente all’Università per Stranieri. Lo stesso Oliviero, contattato dai giornali, aveva chiarito che di aver parlato con il ...

ROMA. Tre nomi, nessuno dei quali è al momento iscritto nel registro degli indagati. Nell'inchiesta della procura di Perugia e della Guardia di Finanza sull'esame «farsa» per consentire al «pistolero ...

Perugia, 24 settembre 2020 - E' di origini umbre e fu lui a contattare l'Università di Perugia per l'esame di Luis Suarez, il calciatore del Barcellona iscritto all'esame di italiano per ottenere la c ...

