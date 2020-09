E’ ancora allarme per salmone affumicato contaminato da Listeria: pericolo per la salute, richiamato un altro marchio (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Ministero della salute ha pubblicato in data 23 settembre 2020 un ulteriore avviso di richiamo di salmone per contaminazione da Listeria Monocytogenes. Si tratta del terzo richiamo in poche settimane riguardante salmone affumicato. Nello specifico si tratta salmone Selvaggio Sockeye affumicato, venduto in confezioni da 100 g. Il richiamo si limita al numero di lotto: 19152282, prodotto da Polar Salmon Hjerting Laks A/S, con data di scadenza 16/10/2020. I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto. Per tutte le info consulta le nostre pagine dedicate ai richiami alimentari.L'articolo E’ ancora allarme per salmone affumicato contaminato da ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Ministero dellaha pubblicato in data 23 settembre 2020 un ulteriore avviso di richiamo diper contaminazione daMonocytogenes. Si tratta del terzo richiamo in poche settimane riguardante. Nello specifico si trattaSelvaggio Sockeye, venduto in confezioni da 100 g. Il richiamo si limita al numero di lotto: 19152282, prodotto da Polar Salmon Hjerting Laks A/S, con data di scadenza 16/10/2020. I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto. Per tutte le info consulta le nostre pagine dedicate ai richiami alimentari.L'articolo E’perda ...

Ultime Notizie dalla rete : ancora allarme E’ ancora allarme per salmone affumicato contaminato da Listeria: pericolo per la salute, richiamato ... Meteo Web La vita inizia prima concepimento: l'ambiente influisce sulla genetica

"La vita inizia ancora prima di cominciare, perchè quello che facciamo oggi è trasmissibile per quattro generazioni". Parte da questa considerazione Alberto Villani, presidente della Società italiana ...

Ancora senza insegnanti, i sindaci dell’Alto Milanese scrivono al dirigente Bussetti

Sale il grido di allarme dei 22 sindaci dell’Alto Milanese. Nella maggior parte degli istituti scolastici del territorio mancano ancora gli insegnanti. I 22 sindaci dei comuni dell’Alto Milanese si ri ...

