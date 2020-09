Due rimedi al virus letale che allontana Greta

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) Se nove mesi fa ci avessero detto che avremmo viaggiato molto meno in aereo e avremmo beneficiato di un calo dell’inquinamento in aree come la Val Padana, ne avremmo gioito. Come potevamo immaginare che questi vantaggi sarebbero costati un disastro chiamato covid-19? Alla tregua ambientale che si è accompagnata all’ecatombe sanitaria, si contrappone ora quella dell’inquinamento generato dagli strumenti monouso e non biodegradabili per proteggerci dal. Quell’immagine del pinguino soffocato per aver ingerito una mascherina è un pugno nello stomaco. Lo è come lo fu la fila di camion per le salme e come lo fu vedere amici e coetanei intubati. Potete anche immaginare come mi sia sentito di fronte alla morte solitaria di gente a cui volevo bene.Solitaria tanto quanto quella del pinguino. Lontano, lontanissimo, lo ...