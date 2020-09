Doppio taglio del nastro per Lidl in Piemonte: nuova apertura a Novara e Beinasco (To) (Di giovedì 24 settembre 2020) (Novara, 24 settembre 2020) - Giovedì 24 settembre altre due inaugurazioni per l'Insegna, sette in quindici giorni, per un investimento complessivo di circa 14 milioni di euro. Novara, 24 settembre 2020 – Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 660 punti vendita su tutto il territorio nazionale, chiude il mese di settembre con altre due nuove aperture, giovedì 24 settembre, a Novara e Beinasco (TO). Per l'Insegna, si tratta della sesta e settima apertura negli ultimi quindici giorni, segno di come il piano di sviluppo dell'Azienda stia proseguendo a ritmo sostenuto con aperture da nord a sud, dal Friuli Venezia Giulia (con Pordenone) alla Sicilia (con Licata), dalla Sardegna (con Settimo San Pietro) fino ad arrivare oggi in Piemonte. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) (, 24 settembre 2020) - Giovedì 24 settembre altre due inaugurazioni per l'Insegna, sette in quindici giorni, per un investimento complessivo di circa 14 milioni di euro., 24 settembre 2020 –Italia, catena di supermercati con oltre 660 punti vendita su tutto il territorio nazionale, chiude il mese di settembre con altre due nuove aperture, giovedì 24 settembre, a(TO). Per l'Insegna, si tratta della sesta e settimanegli ultimi quindici giorni, segno di come il piano di sviluppo dell'Azienda stia proseguendo a ritmo sostenuto con aperture da nord a sud, dal Friuli Venezia Giulia (con Pordenone) alla Sicilia (con Licata), dalla Sardegna (con Settimo San Pietro) fino ad arrivare oggi in. ...

Il taglio del nastro si è tenuto giovedì 24 settembre. Dal punto di vista occupazionale, sono stati creati 12 posti di lavoro e che si vanno ad aggiungere ai circa 2.150 collaboratori già in forza all ...

