Dopo la sconfitta elettorale la tensione dentro il Movimento è massima

AGI - "Casino totale": non è la citazione di un romanzo di Jean-Claude Izzo, ma la fotografia del clima interno al M5s proposta da un esponente di primo piano. La scintilla in grado di far deflagrare il Movimento 5 Stelle potrebbe essere la diserzione del capo politico, Vito Crimi, dall'assemblea congiunta prevista per domani sera. Le voci di un possibile forfait si inseguono sulle chat interne dei gruppi e alimentano la tensione: "Se non viene, è meglio non riunirci affatto. Sarebbe una farsa", è il commento di un parlamentare di primo piano. Perché a Crimi, viene spiegato, domani, si chiederà di convocare gli Stati generali, con data e timing di avvicinamento, e di nominare una sorta di comitato di garanzia che accompagni il Movimento all'appuntamento.

Donald Trump, il primo presidente antiamericano degli Stati Uniti, sta pensando a un golpe costituzionale in caso di sconfitta elettorale il 3 novembre contro Joe Biden. Il giornalista investigativo B ...

